Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımını çeşitli branşlarda sözleşmeli olarak gerçekleştirecek.

Bu kapsamda personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Yayımlanan karara göre bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvuru tarihleri gibi detaylar da netleşmiş olacak.