2024-2025 yılı İhtisas Akademi Konferansı açılış programı ve çeşitli programlara katılmak için Van’a gelecek olan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Van Valiliğini ziyaret edecek.

Bakan Memişoğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyarette bulunacak. Akabinde TÜGVA İhtisas Akademi açılış programında olacak olan Bakan Memişoğlu, Eski Van Şehri ziyareti de gerçekleştirdikten sonra Uygulama Otelinde AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılım sağlayacak.

Bakan Memişoğlu, son olarak Valilik toplantı salonunda Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Van Sağlık Yöneticileri Toplantısında olacak.