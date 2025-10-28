Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, hastaların taburcu edildiğini belirterek, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA