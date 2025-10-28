Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

Depremde yaralanan 26 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Artçı depremler devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde ve saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin 7 ve 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan eşek kurtarıldı

Kırsal Işıklar Mahallesi'nde İbrahim isimli bir vatandaşa ait ahır depremde yıkıldı, eşeği enkaz altında kaldı.

Hayvan, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Eşeğin enkazdan çıkarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.