Ziraat Türkiye Kupası’na 3. turda dahil olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde, bu turda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor karşısına çıkacak 11 belli oldu.

Saat 13.30’da başlayacak olan maçta ev sahibi Fatsa Belediyespor sahaya; Akil Şakir, Selim Kaan Altunkaynak, Ahmet Memiş, Eren Demirtaş, Kadircan Bilikli, Erdem Çalık, Kayra Elmalı, Emircan Alturan, Emrullah Kulbak, Muhammed Said Sipahiler ve Emre Köroğlu ilk 11’i ile çıkacak.

Van Spor Futbol Kulübünde ise; ağırlıklı olarak, daha önce çok fazla forma şansı bulamamış genç futbolculardan oluşan ilk 11 şu şekilde olacak; Batıhan Gebecelioğlu, Muhammed Rojhat Şakar, Engin Taş, İsa Satici, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Sabri Onay, Hasan Bilal, Muhammed Çoksu, Batuhan Kör ve Mehmet Manış.

Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Maçta Burak Sami Şad ve Oğuzhan Kocaçoban yardımcı hakemlik, Kadir Demir ise dördüncü hakemlik yapacak.