Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da Valiliği ziyaret etti. Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, Tekirdağ ile ilgili brifing aldı. Daha sonra açıklama yapan Memişoğlu, Tekirdağ'ın bazı branşlarda uzman hekim ihtiyacı olduğunun farkında olduklarını ve bunu kısa sürede gidereceklerini belirtti.

Tekirdağ'ın göç ile nüfusunun hızla arttığını belirten Memişoğlu, doğurganlık oranlarının ise çok düşük olduğunu belirtti. Memişoğlu, "'Daha iyi sağlık hizmeti vermemiz için elimizden geleni hep beraber yapıyoruz, hep beraber çalışıyoruz. İnsanlara yalnız şunu da ifade etmek istiyorum; bizim önceliğimiz koruyucu sağlık dediğimiz insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını tembih etmek onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın özellikle bağımlılık dediğimiz, sigara, alkol, hareketsizlik ve beslenme sorunlarına karşı kilo sorunlarının olduğunu özellikle belirtmek isterim. Tekirdağ nüfusu göçle artan bir il ancak maalesef yine doğurganlık oranı düşük olduğu bir ilimiz. Bu konuda da elimizden geldiğince bu hususun sağlık açısından nasıl bertaraf edileceğini çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE 3 KİŞİDEN 1'İNİN SİGARA İÇTİĞİ TOPLUM'

Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada bir araya geldiği partililere konuştu. Sağlıkta dönüşüm süreci yaşadıklarını belirten Memişoğlu, "Bunu Covid'de de zaten sağlık sistemi gösterdi, depremde de gösterdi. Baktığınız zaman çok farklı bir yerdeyiz şu anda sağlıkta. Dünyanın her yerinden bize gelip sağlık hizmeti almak isteyen artık yabancıların olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hatta çok gelişmiş ülkeler diye düşündüğünüz bazı ülkelerden bile insanlar sağlık hizmetine ulaşamayıp, bir sene sonrasına ameliyat günleri verildiği için buraya geliyor ameliyat olmaya veya tedavi olmaya. Bunu daha çok geliştirmemiz lazım, bazı eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz.

Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve koruyucu hekimliği ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Hepinizden de bu konuda destek istiyoruz. Bizim için önemli olan aile hekimliği, onu daha etkin daha ulaşılabilir hale getireceğiz. Burada toplumunda buna destek vermesi gerekir, çünkü bu bedenler bize emanet. Hastalanmadan sağlığımızı korumamız bizim milli vazifemiz olması gerekiyor. O nedenle özellikle kilo, bağımlılık, sigara konusunda hassasiyet gösterip bu alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor.

Türkiye maalesef sigara konusunda 3 kişiden 1'inin sigara içtiği bir toplum. Akciğer kanseri konusunda maalesef dünyada ilk 3'e giren bir ülkeden bahsediyoruz. Onun için kendi bedenimize iyi bakacağız, bunun içinde aile hekimliği, koruyucu hekimlikleri önemli. Bugün çocuklarımız özellikle bağımlılık dediğimiz internet bağımlılığıyla iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bilgisayarları çocuklarımıza kullandırtmamız lazım, bilgisayarlar çocuklarımızı kullanmamalı. İyi kontrol ederek onlara bunu öğreterek yapabiliriz" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZDE 65 İNSANININ KİLOLU OLDUĞU TOPLUM HALİNE GELDİ'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin kilosunun arttığını ifade ederek, "Hızlı yiyoruz, çok yemeye başladık, kilomuz arttı. Türkiye maalesef yüzde 65 insanının kilolu olduğu bir toplum haline geldi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, hareketsizlik ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için en önemli yerlerin aile hekimlikleri olduğunu bilmenizi istiyoruz. Aile hekimlikleri, ilaçların yazılacağı, reçetelerin yazılacağı yerler değildir. Sağlık danışmanlığının yapıldığı, sağlıklı kalmamız için bizi koruyan en önemli hekim gurubumuz olduğunu bilmenizi isterim" dedi.

'BİR ARADA OLMAMIZ GEREKİR'

Suriye'deki gelişmelere değinen Bakan Memişoğlu, "Bakın Suriye maalesef 61 yıldır eziyet çeken bir insanlar gurubu oldu. İnşallah hepimizin desteğiyle, ülkemizin desteğiyle özgürlüğüne kavuşacaklar. Ama çatışan oradaki Müslüman'la Müslüman, Arap'la Arap, Kürt'le Kürt, birbirimizi çatıştırıyorlar. Orada bu emperyal düzenden yararlananların çatıştığını gördünüz mü? Bu dünyayı sömürenlerin çatıştığını gördünüz mü? Kim çatışıyor? Garip gureba çatışıyor, mezhepleştiriyorlar, bölgeleştiriyorlar. Ama esasen hepimiz iyilik tarafı olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu oyunu bozmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizler bu davanın insanları bunu herkese anlatmamız gerekiyor.

Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekir, bunu sadece devlet olarak, iktidar olarak değil sizler mahallenizde, evinizde yapmanız gerekiyor. Çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor, eğer bu ülkeyi seviyorsanız, bir araya getirmek istiyorsanız ve bir katkıda bulunmak istiyorsanız önce ben ne yaptım diye sorusunu sorup bir arada olmamız gerekir. Bu ülkeyi seven, bu davaya inanan veya bu inancı yaşayan herkesin ayrışmadan bir arada durması gereken zamanları yaşıyoruz. Biz şu anda sadece bu zamandan sorumlu değiliz, Biz gelecek nesillerden de sorumluyuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmüyorlar, bugün bizden medet bekliyorlar.

Biz ümidiz o nedenle sizler bu sorumluluğu yaşayan önemli birer fertsiniz. O yüzden birbirinizi iterek değil, destekleyerek bu davayı büyütebilirsiniz. Tabii ki hepimizin hatası var, hepimizin yanlışları vardır, birbirimize karşım kırgınlıklarımız olabilir ama bu kırgınlıkları dile getireceğimiz zamanlar değil bu zamanlar. Bu zamanlar birlikte hareket edip gerçekten böyle bir fırsatın değerlendirilebildiği gerçekten ‘Dünya beşten büyük’ diyebildiğimiz bir zaman dilimi yaşıyoruz. Bunu iyi değerlendireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.