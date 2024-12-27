SEDDK'den yapılan açıklamada, "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" ile 5 Aralık'tan itibaren motorlu araçların satış veya devir işleminin gerçekleşebilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni değişiklikten bahsedilen açıklamada, SEDDK'nin bu değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılındığı belirtildi.

Açıklamada, bu işletmelerin 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırabileceği bildirildi.