Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

“‘İlk İş Yerim’ için kuralar ilk kez çekilecek”

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” dedi.

“İlk İş Yerim” kuraları Van'da 275 hak sahibi için çekilecek

“İlk İş Yerim” kuraları 15 Mart tarihinde Aksaray’ın Merkez ilçesinde 220, Konya’nın Meram ilçesinde 308, Isparta’nın Merkez ilçesinde 271, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 55, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 44, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bin 100, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 88, İzmir’in Torbalı ilçesinde 77, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 81, Konya’nın Çumra ilçesinde 25, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 276, Trabzon’un Of ilçesinde 286 ve Van’ın Edremit ilçesinde 275 olmak üzere 12 il ve ilçede 3 bin 106 hak sahibi için çekilecek.