Mutluluk Dolu Anlar Kameralara Yansıdı

Yeni sahada neşeyle koşan ve takla atan çocuklar, içlerindeki mutluluğu arkadaşlarıyla paylaşarak, izleyenlerin yüzlerinde gülümseme oluşturdu Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" mesajıyla bu anları paylaştı ve sahaların önemine vurgu yaptı.

Sporun Önemi Vurgulanıyor

Valilik, tamamlanan 76 halı sahayla birlikte çocukların sadece akademik değil, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de önem verildiğini belirterek, bu projeyi güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gelecek İçin Büyük Hedefler

Bahçesaray’daki bu sahaların açılışı, Valilik tarafından hedeflenen 100 yeni halı sahadan sadece bir başlangıç; çocukların daha sağlıklı bir geleceğe adım atması için yapılan çalışmalar sürüyor.