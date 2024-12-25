Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozniye giden 'Embraer 190' numaralı uçak Kazakistan'a düştü. Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi. Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçakta kurtulan kişiler olduğunu aktardı.

Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta 6 kişinin sağ kurtulduğunu ancak durumlarının ağır olduğunu açıkladı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.