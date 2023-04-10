Van'ın önemli kanaat önderlerinden merhum Halit Kartal'ın oğludur.
Azad Kartal; İki Nisan İlk Öğretim Okulu,
Van Atatürk Lisesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Pedagoji Formasyon, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Makine Programcılığı, Anadolu Üniversitesi
Uluslararası Halkla İlişkiler, 1997-1999 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gazi Osman Paşa İlçe Müdürlüğü
Emine Sabit Büyük Bayraktar İlk Öğretim Okulunda öğretmenlik,
2000-2007 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü yöneticilik, 2007-2013 İl Özel İdaresinde Yöneticilik.
2007-2013 Türk-İş Konfederasyonu / Yol-İş Sendikası Van Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve Üst Kurul Delegeliği)
2013-2023 Van Büyükşehir Belediyesi Sorumlu Yönetici,
2017-2021 Hak-İş Konfederasyonu / Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2021-2023 Hak-İş Konfederasyonu / Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Azad Kartal 16.09.1969 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.