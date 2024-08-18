Elazığ doğumlu ünlü televizyon sunucusu Ayşenur Yazıcı, 2 gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında. Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat Yazıcı, annesinin durumunun ciddi olduğunu ve hastaneye acilen kan ihtiyacı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kerem Yazıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, annesinin kan grubunun AB Rh+ olduğunu ve Anadolu yakasındaki Kızılay merkezlerine kan vermek isteyenlerin "Ayşenur Süral Yazıcı adına" başvurması gerektiğini belirtti. Oğlu, annesinin hayata tutunabilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Ayşenur Yazıcı, 1990-2011 yılları arasında televizyon dünyasında başarılı bir kariyere imza attı. 50'den fazla ödüle layık görülen Yazıcı, Türk Dil Kurumu tarafından "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne değer bulundu. Ayrıca kozmetik alanında eğitimler veren ve çeşitli kitaplar yazan Yazıcı, Reiki uzmanı olarak da tanınıyor.

Hayranları ve medya dünyası, Ayşenur Yazıcı'nın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor. Yazıcı'nın oğlunun yaptığı kan bağışı çağrısına, yardımsever vatandaşların destek vermesi bekleniyor.