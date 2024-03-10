İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için tekrar sokaklara döküldü.

Eylemciler, kentin merkezindeki Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmek için sabah erken saatlerde toplandı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve El Aksa'nın Dostları gibi sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla toplanan on binlerce kişi, polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 12.30'da yürüyüşe geçti.

"Şimdi ateşkes", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atan eylemciler, Başbakan Rishi Sunak'ın "Gazze eylemlerinin marjinal grupların eline geçtiği" yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Eylem için Manchester'dan gelen Chris Roberts, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunun yürüyüşleri desteklediğini belirtti.

Roberts, yürüyüşleri "Nefret yürüyüşü" olarak niteleyen eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden ayrılmasında da halkın baskısının etkili olduğunu söyledi.

Halkın devam eden baskısının hükümetin pozisyonunu küçük de olsa değiştirdiğini vurgulayan Roberts, "Protestolar olmasaydı bir adım bile değişmezdi." dedi.

"Bu yürüyüş bir nefret yürüyüşü değil"

Soy ismini vermek istemeyen Fay isimli eylemci ise ateşkes ve iki devletli çözüm sağlanana kadar yürüyüşlerin sürmesi gerektiğini savundu.

İngiliz hükümetinin Filistinlilerin haklarını görmezden gelmesinin şok edici olduğunu kaydeden Fay, Başbakan Rishi Sunak'ın "Filistin'e destek eylemlerinin marjinal grupların eline geçtiği" iddiasını reddetti.

Fay, "Burada kimse militan değil. Eylemcilerin antisemitik olduğunu söylüyor. Ben antisemitik değilim. Holokost'u kabul ediyorum. Bu yürüyüş bir nefret yürüyüşü değil. Burada Yahudiler var. Bütün mesele, Filistin halkının uğradığı İsrail baskısı." ifadesini kullandı.

Eylemci Tony Thonecren de birçok yürüyüşe katıldığının altını çizerek, "Yürüyüşler daha da güçlü hale geliyor. Hükümet ve muhalefet partileri yürüyüşleri engellemek için gürültü koparıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yürüyüşler çok anlamlı hale geliyor." dedi.

Thonecren, İngiltere yönetiminin, görüş ayrılıklarını her zaman yok etmek istediğini kaydederek, "Eski İçişleri Bakanı bu yürüyüşlerin nefret yürüyüşü olduğunu söyledi. Benim burada gördüğüm ise bu yürüyüşler sevgi, dayanışma ve insanlıktan doğdu." diye konuştu.

Londra Polisi 11 farklı etkinlik için teyakkuzda

Öte yandan Londra Metropolitan Polisi, kentte bugün gerçekleştirilecek 11 farklı etkinlik için yoğun güvenlik önlemi aldığını açıkladı.

Açıklamada, ekimden beri düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerinin 32,3 milyon sterline (Yaklaşık 1,3 milyar lira) mal olduğu ifade edilirken, 35 binin üzerinde polisin vardiyasında değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Polis, bugün çevre illerden destek alındığını ve bu kapsamda 5 bin 200 polisin izinlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Paris'te Filistin destekçileri, Gazze'deki "soykırıma" karşı sokağa indi

Paris'te de ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri David Guiraud, Carlos Martens Bilongo, Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry'nin katıldığı gösteride, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.

Filistinli gazetecilerin bölgede yaşananları aktarmak konusunda ciddi bir rol üstlendiğine vurgu yapan göstericiler, İsrail'in Filistinli basın mensuplarını öldürmeyi durdurmasını istedi.

"Yaşasın Filistin" ve "Filistin galip gelecek, işgalci yenilecek" sloganları atan göstericiler, ellerinde "İsrail'i Boykot Edin" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

LFI lideri Melenchon, burada yaptığı konuşmada, "hiçbir nedenin silahsız 2 milyona aşkın Gazzelinin soykırıma uğramasını haklı çıkaramayacağını" ifade etti.

Melenchon, Gazze'de saldırılara katılan İsrail askerlerinden silahlarını bırakmasını isteyerek, "Katliamı durdurun, öldürmeye son verin. Gazze'de olanlardan şahsen sorumlusunuz ve hepimiz sorumluyuz." dedi.

Daha önce Gazze'de "soykırım riski" olduğu konusunda kamuoyunu uyardığını ifade eden Melenchon, "Soykırım başladı. Kolunu kıpırdatmayanlar, sessiz kalanlar ve başka yere bakıp kariyerini düşünenlerin hepsi utansın." değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, Gazze Şeridi'nde "toplu katliam" yaşanma riski bulunduğunun altını çizerek, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "katil" olarak nitelendirdi.

Gazze'de katliam yaşanmaması için ABD'de dahil tüm devletlerin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğine dikkati çeken Melenchon, Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulayabileceğini belirtti.

Melenchon, Fransız çalışanları, İsrail için silah üretmemeye ve bu ülkeye silah gönderilmesine ortak olmamaya çağırdı.

Bir eylemci gösteriye yüzü ve kıyafetleri kırmıza boyanmış şekilde katıldı. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Naima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basit bir vatandaşım. Filistin'de barış için, bu soykırımı durdurmaya, çocukları kurtarmaya çalışmak için protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.

Naima, Gazze'deki "soykırımı" durdurmaya çabalamak için de gösteriye katıldığını belirterek, öldürülen Gazzeli doktorları temsilen beyaz bir önlük giydiğini ifade etti.

Yüzünde ve kıyafetlerindeki kırmızı boyanın, İsrail'in bombardımanlarından öldürülen Gazzeli çocuk, anne, babaların kanını temsil ettiğini kaydeden Naima, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın ilk öncelik olduğunu söyledi.

Eyfel Kulesi yakınlarında Gazzeli çocuklar için eylem

Öte yandan, çevreci REV Partisinin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Filistin yanlısı eylemciler sabah saatlerinde Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.

Eylemciler, "5 Ayda Gazze'de On Binlerce Çocuk Öldürüldü, Yaralandı, Ampute Edildi, Yetim Kaldı" ve "Gazze'de Derhal Ateşkes Sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.

Meydana üzerinde kırmızı boya olan beyaz bir çarşaf serildi. Çarşafın üzerine Gazze'de öldürülenleri temsilen onlarca oyuncak bebek bırakıldı.

İtalya'da STK'lerin barış yürüyüşünde ateşkes çağrısı yapıldı

İtalya’da farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların girişimiyle düzenlenen geniş katılımlı barış yürüyüşünde Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

Başkent Roma’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük “barış” yürüyüşü, Repubblica Meydanı'ndan başladı ve Fori Imperiali Bulvarı'na kadar sürdü.

Dünyadaki savaşlar ve silahlanmanın protesto edildiği yürüyüşte aynı zamanda İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ve Filistinlilere destek ve dayanışma belirtildi.

Çok sayıda Filistin bayrağı ile üzerinde "barış" yazan bayrağın yer aldığı yürüyüşte, "Ateşkes", "Gazze'de savaş dursun" ve "Gazze'de soykırım dursun" yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Farklı STK'lerin ve sendikaların organize ettiği yürüyüşe, bazı sol tandanslı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüşe ülkenin dört bir yanındaki şubeleriyle katılan en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada yaptığı açıklamada, "Ateşkes istemek, savunmasız Filistinlilere yönelik bu katliamı durdurmak ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemek için buradayız." dedi.

Yürüyüşe katılmak üzere Roma'ya Lucca kentinden gelen ve "Filistin'e özgürlük" pankartı taşıyan Andrea isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e, özellikle de Filistinlilere desteğimi göstermek için buradayım. Açıkçası Filistin’in artık, tamamıyla tanınan bir devlet olmasının zamanı geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu çatışmanın sona erme zamanının çoktan geldiğini ifade eden Andrea, "Derhal ateşkes olmalı. Bu, sanırım şu anda en acil konu. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumunun gerçekten basit bir acil durum, felaket, trajedi değil, soykırım haline geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da eğitimini sürdüren Nur isimli Faslı öğrenci de "Filistin halkı için, onlar için mücadele etmek için buradayız. Onların seslerini burada, İtalya'da duyurmayı umuyorum. Bu gösteri daha çok barışla ilgili. Elbette biz barış istiyoruz ama tabii ki Filistin’in tüm topraklarının geri verilmesini de istiyoruz." yorumunu yaptı.

Arwa isimli öğrenci ise Filistin'in özgür olması ve işgal edilen topraklarının da geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de bugün bir kez daha Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte İsrail’in Gazze’deki saldırıları protesto edildi.

Ayrıca göstericiler, İsrail'in İtalya'dan iadesini istediği 37 yaşındaki Filistinli Anan Yaeesh'in iade talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Almanya'da göstericiler Gazze’deki "soykırımın" durmasını istedi

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, Gazze’de soykırımın durması için gösteri yaptı.

Charlottenburg semtinde Kant ve Wilmersdorfer caddelerinin kesiştiği noktada toplanan binlerce kişi daha sonra Kant ve Kürfüstendamm caddeleri üzerinden Nollendorf Platz metro istasyona kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, “Tek çözüm işgalin durması”, “Soykırımı durdurun”, “İsrail’i boykot edin”, “Filistin’e özgürlük” ve “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Göstericiler üzerinde “Teşekkürler Güney Afrika”, “Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur” ve “Soykırımı durdurun” yazan pankart ve dövizler taşındı.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Tommy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca Gazze'de çalıştığını belirterek" Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler için çalıştım. Bu bir felaket. Enkazların altında binlerce kişi bulunuyor. Bu bir soykırımdır, evet. Bunu açıkça söylemek lazım ve buna karşı dünya toplumunun ayağı kalkması lazım. Ancak bunu yapmıyorlar, çünkü bunun arkasında ABD ve tamamen farklı çıkarlar var. “ dedi.

Ham maddelerin bulunduğu Arap bölgesinin kontrol altına alınmak istediğini ifade eden Tommy, “Bunun ardındaki hikaye bu. Bunun arkasında büyük siyasi ve ekonomik çıkarlar yatıyor ve insanların hakları ayaklar altına alınıyor.” diye konuştu.

Göstericilerden Andreas May ise İsrail’e tepki göstererek, “Gazze’deki soykırımdan ve Alman hükümetinin bunu silah sağlayarak desteklemesinden dolayı gösteriye katıldım. Almanya, Filistinlilere yardım eden kuruma (UNRWA) yardım yapmayı da durdurdu. Başka yardım kurumlarını destekliyor ancak bunu bir günden diğer güne değiştiremezsiniz. BM yardım kurumları daha iyi bir ağ yapısına sahip.” ifadesini kullandı.

Gazze’deki çocukların durumuna işaret eden May “Orada çocuklar açlıktan ölüyor. Orada çocukların organları anestezi yapılmadan kesiliyor. Orada bebeklerin ve çocukların kolları, bacakları anestezi yapılmadan kesiliyor ve dünya bunu izliyor.” şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'te protestolar

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplandı.

Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen göstericiler, "soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

"İsrail terörizmi durdurulsun" şeklinde slogan da atan göstericiler, İsrail'e destek veren ABD'ye de tepki gösterdi.

Organizatörlerden Safija Tadefi, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Filistin'e yapılan baskıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkının yanındayız, Gazze halkına karşı devam eden soykırımı, eğitim, sağlık kurumlarının vurulmasını, sağlık çalışanlarının öldürülmesini kınadığımızı göstermek için buradayız. Bosna Hersek halkı, Filistin halkının yanındadır."

Sırbistan'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Sırbistan'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Novi Pazar'daki En Nisa Derneğince organize edilen protestoya katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Protestocular, ellerinde tuttukları beyaz üzerine kanı simgeleyen kırmızıya boyalı dövizlerle bir araya gelerek "Özgür Gazze" yazısını oluşturdu.

En Nisa Derneği Başkanı Azra Semsovic, burada yaptığı açıklamada, Gazze halkına destek vermek için toplandıklarını ifade etti.

Semsovic, "İsrail'in Filistinlilere günbegün yaşattığı korkunç görüntüleri izliyoruz ve bunlara tanık oluyoruz. Tarih bu tür bir vahşeti hatırlamıyor. Bu protestoyu Novi Pazar'ın kalbi, şehir merkezindeki meydanda gerçekleştiriyoruz ve bunlara devam etmekte kararlıyız." dedi.

Avusturya’da İsrail’in saldırılarında ölen Filistinliler için "hüzün yürüyüşü" yapıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi.

Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Çocuklar katledilmesine son", "Hemen ateşkes", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı.

Sessiz yürüyüşte hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları taşıyan göstericiler, yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek için de sembolik kefenler taşıdı.

Slogan atılmayan hüzün yürüyüşüne katılan Dr. Said Albinni, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşe katıldığını belirterek, elinden çok fazla bir şey gelmediğini, en azından bu gösterilere katılarak destekte bulunmak istediğini söyledi.

"Emsalsiz bir insani felaket söz konusu"

Albinni, "Gazze’de yaşanan bir insani felaket. Çocuklar açlıktan yaşamlarını yitiriyor. İnsanların kafalarını sokacak bir çatıları yok. Yaralılara kimse yardımcı olamıyor. Burada yaşananları detaylı bir şekilde anlatmama sanırım çok da gerek yok. Siz zaten her gün haberlerde görüyorsunuz. Emsalsiz bir insani felaket söz konusu." görüşünü paylaştı.

Refah’ta yardım almaya çalışan Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybetmesinin büyük bir felaket olduğunu belirten Albinni, "Daha büyük felaket ise dünya bu olanları seyrediyor ve buna karşı hiçbir şey yapmıyor. Bu beni çok üzüyor. Anlaşılan o ki insani değerler, insan yaşamı, bazı ülkeler ya da bazı etnik gruplar söz konusu olunca aynı değerde değil. Bu çok yazık, bu yaşanan haksızlık beni derinden sarsıyor." şeklinde konuştu.

"Ayrım yapılmaksızın sivillerin öldürülmesi savaş suçudur"

İrlandalı Fedelma Smith de Refah’ta yardımları bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirterek, "Ayrım yapılmaksızın sivillerin öldürülmesi savaş suçudur." dedi.

Smith, Batının bu olanlara karşı hiçbir şey yapmamasının korkunç olduğunu söyledi.

ABD’nin yardım ulaştırmak için geçici bir liman yapmasının tamamen faydasız olduğunu kaydeden Smith, yapılmaya çalışılanın insani yardım yapıyormuş gibi görünmek olduğunu dile getirdi.

Toplandıkları noktadan harekete gecen göstericiler, Mariahilfer Caddesi üzerinden Kahramanlar Meydanı'na kadar sessiz bir şekilde yürüdü.