Eyüp Sabri Tuncer Kolonyalarına Avrupa'dan Kapsamlı Toplatma Kararı!

Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu ani ve büyük karar, Eyüp Sabri Tuncer'in tarihsel ürünlerinin geri çağrılması anlamına geliyor ve bu durum, markanın uluslararası pazardaki itibarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Yasaklı Kimyasalın Patırtısı: BMHCA İsimli Madde Sorun Yarattı

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinde "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı bir kimyasal bulunuyor. Bu maddede, üreme sistemine zararlı olduğu, hamilelikte fetüs üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve cilt hassasiyeti gibi sağlık riskleri taşıdığı belirtiliyor. Avrupa yetkilileri, bu kimyasalın insan sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekerek, toplatma kararını bu sebeplerle aldıklarını duyurdu.

Şirketten İlk Tepki: Eski Ürünler İçin Endişe Edilmemeli

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, söz konusu yasaklı maddeyle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu kararın yalnızca 2022 öncesi üretimlerle sınırlı olduğunu vurguladı. Tuncer, bu maddenin 2022 Mart ayından önce tüm kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanıldığını belirtti ve dolayısıyla bu ürünlerin hâlihazırda yasaklı olan bir bileşeni içermediğini ifade etti. Şirket yetkilisi, Avrupa'nın aldığı bu kararın yalnızca geçmişe dönük olduğunu ve güncel ürünlerin tamamen yasaya uygun olduğunu savundu.

Avrupa'nın Kararına Tepki: Marka Karalanıyor Mu?

Engin Tuncer, Avrupa Birliği'nin aldığı kararın, markanın tarihsel olarak uzun yıllar boyunca kullandığı bir bileşene yönelik olduğunu belirterek, kararın sanki markayı hedef alıyormuş gibi algılandığını ileri sürdü. Tuncer, bu tür durumlarda markanın adının öne çıkarılmasının, gerçek sebeplerden daha fazla önem kazandığını ve Eyüp Sabri Tuncer'in hiçbir zaman kozmetik yasalarına aykırı bir ürün üretmediğini iddia etti.

Şirketin Güvencesi: Kalite ve Güvenlik Her Şeyin Önündedir

Engin Tuncer, markanın uluslararası standartlara uygunluk konusunda oldukça titiz olduğunu ve ürünlerin kalite ve güvenliğine dair her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Şirket, Avrupa'daki bu toplatma kararının ardından, tüketicilere ve iş ortaklarına güven vermek amacıyla gerekli tüm düzeltici önlemleri alacaklarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için süreçlerini titizlikle sürdüreceklerini duyurdu.