Av. Çağatay Akyol, Van’ın Erciş ilçesinde 1982 yılında doğdu. Baba adı Necdet, anne adı Sevda’dır.

Avukat ve arabulucu olan Çağatay Akyol, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun oldu. 2007 yılında, Erasmus programı kapsamında, Almanya Bremen Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, İnsan Hakları Hukuku dalında yüksek lisans eğitimi gördü.

2009-2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında Ekonomik ve Mali İşler, Dış İlişkiler komisyonları olmak üzere çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2010 yılında, İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen birçok siyasetçi, yazar, gazeteci ve akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı “yuvarlak masa” toplantıları dizisinin program koordinatörlüğü görevini yaptı.

Akyol, İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Harmony İstanbul”, “Azınlıklar Çalıştayı” ve benzeri birçok projenin gerçekleşmesinde aktif görev aldı. 2014 genel seçimlerinde Van ilinde seçim çalışmalarına katıldı. 2017 yılında Van ilinde Referandum çalışmalarında görev aldı. 2018 yılında AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 – 2020 yılları arasında, AK Parti Van İl Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 – 2022 yılları arasında, AK Parti Van İl Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılında SKM İl Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu olarak görev yaptı.

Akyol, 2017 yılından bu yana Hukuki Araştırmalar Derneği Van kurucu şube başkanlığını yürütmektedir.

İngilizce ve Kürtçe bilen Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır.