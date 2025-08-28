Kadın ve gençlere iş imkânı sunmak amacıyla yola çıkan Polat ailesi, kentteki kız meslek lisesinin tasarım bölümünden mezun öğrencilerle birlikte hediyelik eşya üretimine başladı. Geleneksel Van kilim motiflerini modern tasarımlarla buluşturan aile, rengârenk ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Hazırlanan hediyelik eşyalar, Bedesten Çarşısı'ndaki mağazada sergileniyor.

"Kilimlerimizin çoğu Van ve yöresiyle Anadolu motiflerini taşıyor"

İHA muhabirine konuşan Naime Polat, atölyelerinde 15 zanaatkâr ustayla birlikte çalıştıklarını belirtti. Kilimlerde özellikle Van iline has motifler kullandıklarını ifade eden Polat, "Biz kilimi geçmişten bugüne daha modernize ederek ve kullanım alanlarını geliştirerek tercih ettik. 20 ayrı kategoride kilimi kullanarak en küçüğü anahtarlık, en büyüğü de istenilen boyutta kilim olmak üzere ürünler hazırlıyoruz. Sofra takımları, runnerlar, ev dekorasyonu, tablolar, hediyelik eşyalar üretiyoruz. Bütün ürünleri atölyemizde dokuyup burada Bedesten Çarşı'daki mağazamızda ve internette Shopier üzerinden satış sayfamızda kullanıma açtık. Kilimlerimizin çoğu Van ve yöresi ile Anadolu motiflerini taşıyor. Her birinin hikâyelerini de zanaatkâr ustalarımıza eğitim vererek öğretiyoruz. Dokudukları kilimin, motifin ne anlama geldiğini öğrendikten sonra burada sergilemeye çıkarıyoruz" dedi.

Van ve Anadolu motifli halıların metrekaresi 3 bin 500 liraya alıcı buluyor.