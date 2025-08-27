Van-Hakkari kara yolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan ve dünyanın 17 şato planlı kalesinden biri olarak bilinen Hoşap Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçmişi Urartu dönemine kadar uzanan, Osmanlı döneminde Mahmudi Beyleri tarafından bugünkü ihtişamlı haline kavuşturulan kale, bölgenin sembol yapıları arasında yer alıyor.

Sarp kayalıkların üzerine kurulu tarihi yapı, jandarma ekiplerince 7 gün 24 saat esasına göre korunuyor. İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması için Asayiş Timlerimiz 7/24 devriyede" denildi.