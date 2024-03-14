AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, bütün Vanlıları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Mart Cuma günü Beşyol Meydanı’nda saat 13.00’de düzenleyeceği mitinge davet etti.

Van’da yeni bir dönemin başlaması için 31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan adayı Arvas, “Aziz şehrimiz bir kez daha, Türkiye Yüzyıl’ının mimarı, mazlumların gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Van’da ağırlıyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah tüm Vanlı hemşirelerimizden yoğun bir katılım bekliyoruz.

Önümüzde 31 Mart Yerel seçimleri var. İnanıyorum ki bu seçim hemşerilerimizin güçlü desteği ile Van için bir milat olacaktır. AK Parti Belediyeciliğiyle eser ve hizmet siyasetinin egemen olduğu yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. 31 Mart 2024 tarihi Van için değişimin, dönüşümün ve gelişimin dönüm noktası olacak ve hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Vanlıların sağduyu ve kararlılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği sayesinde tüm kapılar sonuna kadar açılacak, Van her açıdan kazanacaktır” dedi.

“KAPI KAPI DOLAŞALARAK PROJELERİMİZİ ANLATIYORUZ”

Başkan adayı Arvas, belediyeyi AK Parti’nin kazanması durumunda merkezi iktidarın imkânlarını yatırım ve hizmet için kullanacaklarını belirterek, “Yeni bir atılım ve kalkınma dönemini başlatmak için Belediye Başkan adaylarımız, teşkilatlarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatıyoruz. Yerel seçimlerin şehrimiz için önemini vurguluyoruz.

İktidar ile Van Büyükşehir Belediyesinin gücünü birleştirerek büyük bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Van’ı kazanmamızı çok istiyor. 2011 yılında yaşadığımız depremlerde bizi bir an yalnız bırakmayan, Van’a ayrı bir muhabbeti olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yarın Cuma namazından sonra Saat 13:00'de Beşyol Meydanında büyük bir miting düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde karşılamak üzere tüm hemşerilerimizi aileleri ile birlikte yarın Beşyol meydanına davet ediyorum” diye konuştu.