Hoşgörünün Simgesi Olacak Bir Yapı

Rama, bu yeni devletin Arnavutluk’un ulusal değerlerinden biri olan hoşgörülü İslam anlayışını desteklemek amacıyla oluşturulacağını vurguladı ve dini hoşgörünün önemine dikkat çekti; bu hazineyi korumak gerektiğinin altını çizdi.

Gizlilik İçinde Yürütülen Planlar

Başbakan Rama, projenin detaylarının sadece en yakın çalışma arkadaşlarına açık olduğunu, NATO müttefikleri ve ABD ile bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Bu durum, uluslararası ilişkilerde potansiyel bir belirsizlik oluşturuyor.

Gelecek İçin Uzun Bir Yol

Yeni devletin ordusu, sınır muhafızları veya mahkemelerinin olmayacağını ifade eden Rama, bu oluşumun zaman alacağını ve detayların henüz netleşmediğini kaydetti. Ayrıca, yeni pasaportların yeşil olacağını ancak kimin pasaport alabileceği konusunda henüz çalışma yapıldığını belirtti.

Manevi Bir Vizyon: Mülkiyetin Ötesinde

Rama, bu projenin bir mülkiyet meselesinden çok manevi bir mesele olduğunu açıkladı. Bektaşilerin, Arnavutluk’un kültürel dokusunun önemli bir parçası olduğunu hatırlatarak, mevcut nüfus verilerine göre yaklaşık 115 bin Bektaşinin bu yeni yapının parçası olacağını duyurdu.