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Apple, 12 Eylül 2023 akşamı "Wonderlust" isimli bir etkinlik düzenleyeceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Ülkemizde saatlerin 20:00’yi göstermesiyle birlikte söz konusu etkinlik başladı.

APPLE YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikteki konuşmasına Mac modelleri ve Vision Pro gibi ürünlerden bahsederek başladı.

APPLE WATCH SERIES 9 TANITILDI

Etkinlikte tanıtılan ilk ürün Apple Watch Series 9 oldu.

Yeni Apple Watch Series 9, yeni S9 çipine sahip.

iPhone'unuzun yerini de tespit edebilecek olan yeni Apple Watch, 2000 nit parlaklık değerine de ulaşabiliyor. Ancak parlaklık gerekli durumlarda (Sinema salonlarında veya geceleri kullanım gibi) 1 nit'e kadar da düşebilecek.

Series 9 tanıtılırken "Çift Dokunuş" (Double Tap) isimli bir özellikten de bahsedildi. Bu özellik sayesinde başparmağınızı ve işaret parmağınızı iki kez dokundurduğunuzda örneğin bir arama cevaplanabilecek veya arama sonlandırılabilecek.

Sürdürülebilirlikten bahseden ve 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon nötr yapma hedefini anlatan Apple, bugünden itibaren yeni Apple ürünlerinde artık deri kullanmayacağını açıkladı ve yeni kayışlar tanıttı.

İşte Apple Watch Series 9'un özellikleri:

özellikler

APPLE WATCH ULTRA 2 TANITILDI

Etkinlikte tanıtılan ikinci ürün Apple Watch Ultra 2 oldu.

Yeni S9 çipini kullanan Apple Watch Ultra 2, Hep Açık Retina ekranı ile 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Loş ışıklı ortamlarda ise parlaklığı 1 nite kadar düşürüyor.

"Çift Dokunuş" özelliğini destekleyen yeni Watch Ultra 2'da gece modu artık ortam ışığı sensörü sayesinde karanlıkta otomatik olarak açılıyor. Watch Ultra 2 normal kullanımda 36 saate kadar, düşük güç modunda ise 72 saata kadar pil ömrü sunuyor.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin ABD fiyatları ise şöyle:

IPHONE 15 TANITILDI!

Apple, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin ardından iPhone 15 ailesini görücüye çıkardı.

Sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç ekrana sahip olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'taki çentiği bırakarak Dinamik Ada (Dynamic Island) ile geldi.

Pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip iPhone 15'in parlaklığı ise 2000 nit'e kadar çıkabilecek.

iPhone 15'in kamera özelliklerine gelelim. iPhone 15'in kamera özellikleri arasında 48 MP kamerayla gelen yeni bir kamera sistemi var. 2 kat telefoto özelliği ile dikkat çeken iPhone 15'te ayrıca 12 MP ultra geniş açılı kamera da bulunuyor.

iPhone 15'in kamera özellikleri:

iPhone 15 modelleri (iPhone 15 ve iPhone 15 Plus) A16 Bionic çipini kullanacak. A16 Bionic çipi, iPhone 14 Pro'da kullanılmıştı.

Apple, tüm gün süren pil ömrü sunduğunu söylediği iPhone 15’te 20 saate kadar, iPhone 15 Plus’ta ise 26 saate kadar video oynatılabildiğini açıkladı.

IPHONE 15 İLE IPHONE'LARDA USB-C DÖNEMİ

iPhone 15 ile birlikte yeni bir dönem de başlıyor.

iPhone 15 ile birlikte Lightning bağlantı noktası terk edildi, bunun yerine USB-C'ye geçildi.

Böylece iPhone 15'ler Apple tarihindeki USB-C'li ilk iPhone'lar oldu.

İşte iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın özellikleri:

IPHONE 15 VE IPHONE 15 PLUS'IN FİYATLARI

iPhone 15, ABD'de 799 dolardan başlayan fiyatlarla,

iPhone 15 Plus ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

IPHONE 15 PRO VE IPHONE 15 PRO MAX TANITILDI!

iPhone 15'ten sonra Dinamik Ada'lı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geçildi. 6.1 inç ekrana sahip iPhone 15 Pro ve 6.7 inç ekrana sahip iPhone 15 Pro Max tanıtıldı. Yeni Pro iPhone'lar titanyum kasa ile geliyor.

"Natürel Titanyum, Mavi Titanyum, Beyaz Titanyum ve Siyah Titanyum" olarak sıralanan 4 renk seçeneğine sahip olan iPhone 15 Pro, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında titanyum tasarıma sahip ilk iPhone olarak açıklandı.

Apple, titanyumun, bu iki modeli şimdiye kadarki en hafif Pro modelleri haline getirdiğini de söyledi.

iPhone 15 Pro modellerinin şimdiye kadarki en ince kenarlara sahip olduğu da söyleniyor. Apple'a göre ekran boyutu etkilenmeden boyutlar küçültüldü.

iPhone 15 Pro modellerinde başka bir tasarım değişikliği daha yapıldı. Sessize alma düğmesi kaldırıldı ve bunun yerine Apple Watch kullanıcılarının yakından tanıyacağı "Eylem" düğmesi geldi. Bu düğme ile aktarılanlara göre örneğin bir dokunuşla kamera başlatılabilecek.

Yeni A17 Pro işlemcisini kullanan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus gibi USB-C'ye sahip.

Oyun konusunda da gelişmiş bir performans sunacağı söylenen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 48 MP ana kamera ile geliyor. Bu kamera, 12 MP telefoto kamera (Pro 3x, Pro Max 5x zoom sunabilecek) ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleniyor. Apple, makro fotoğrafçılık özelliklerinden de bahsetmiş durumda.

iPhone 15 Pro ile uzamsal videolar (spatial video) çekilebilecek. Böylece Apple Vision Pro'da izlenebilecek videolar kaydedilebilecek.

Apple, iPhone 15 Pro’da 23 saate kadar video oynatılabileceğini, iPhone 15 Pro Max’te ise 29 saate kadar video oynatılabileceğini açıkladı.

İşte iPhone 15 Pro modellerinin özellikleri:

iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX'İN FİYATLARI

iPhone 15 Pro ABD'de 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

YENİ MODELLERİN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone 15'in Türkiye fiyatları:

128 GB

Başlangıç fiyatı: 49.999 TL

256 GB

Başlangıç fiyatı: 53.999 TL

512 GB

Başlangıç fiyatı: 61.999 TL

iphone 15

iPhone 15 Plus'ın Türkiye fiyatları:

128 GB

Başlangıç fiyatı: 56.999 TL

256 GB

Başlangıç fiyatı: 60.999 TL

512 GB

Başlangıç fiyatı: 68.999 TL

iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatları:

128 GB

Başlangıç fiyatı: 64.999 TL

256 GB

Başlangıç fiyatı: 68.999 TL

512 GB

Başlangıç fiyatı: 76.999 TL

1 TB

Başlangıç fiyatı: 84.999 TL

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iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatları:

256 GB

Başlangıç fiyatı: 76.999 TL

512 GB

Başlangıç fiyatı: 84.999 TL

1 TB

Başlangıç fiyatı: 92.999 TL

iPhone 15 modellerinin Türkiye'de ön sipariş tarihi ise 22 Eylül olarak açıklandı.

Türkiye'de Apple Watch Series 9'un başlangıç fiyatı 14.999 TL olarak; Apple Watch Ultra 2'nin başlangıç fiyatı ise 39.999 TL olarak listelendi.

AIRPODS PRO (2. NESİL) İÇİN USB-C YENİLİĞİ

Öte yandan, iPhone 15 serisiyle birlikte Lightning’den USB-C girişine geçiş yapan Apple'ın AirPods Pro'nun (2. nesil) şarj kutusunu da (MagSafe Şarj Kutusu) USB-C girişiyle yenilediği görüldü.

Mynet