Barış Alper Neden Oynamıyor? Antalyaspor - Galatasaray Maçındaki Durumu

19 Ekim 2024 tarihinde Antalyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar, bu önemli maçta genç futbolcunun neden oynamadığını merak ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Alper'in Durumu

Okan Buruk, Barış Alper'in sakatlık nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceğini ifade etti. Teknik direktör, Barış’ın son antrenmana katıldığını ancak tam olarak hazır olmadığını belirtti. Ayrıca, takımın diğer sakat oyuncuları Osimhen ve Ziyech’in de iyileşme sürecinde olduklarını vurguladı.

Buruk, "Barış sakatlanmıştı, dün son antrenmana çıktı ama bu maç için yeterli durumda değil. Mental olarak takım olarak iyi bir durumdayız. Karşımızda güçlü bir rakip var. Antalyaspor'un kalitesi her zaman ön planda," şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın Muhtemel Kadrosu

Antalyaspor karşısında Galatasaray’ın sahaya süreceği muhtemel kadro şu şekilde olacak:

Kaleci: Muslera

Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta Saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara

Forvet: Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro Icardi

Barış Alper’in durumu, Galatasaray taraftarları arasında merakla izleniyor. Maçın sonucu ve takımın performansı, genç oyuncunun gelecekteki katkısını da etkileyebilir.