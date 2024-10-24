Artı Değer Van Spor FK, ligin 9. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak.

Nesine 2. Lig'in 9. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Ankara Demirspor – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Mertcan Erölmez düdük çalacak. Kerem İlitangil ve Cihad Buyurgan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın 4. hakemliğini ise İbrahim Elmas üstlenecek.

Mücadele 26 Ekim Cumartesi günü TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.