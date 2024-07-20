Gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile yeni yönetimini belirleyen Van Spor FK, transfer çalışmalarına odaklandı. Yeni yönetim ilk iş olarak basın mensupları ile bir araya gelerek amaçlar ve hedefler doğrultusunda açıklamalarda bulunurken, diğer taraftan da tebrikleri kabul etti.

AMEDSPOR’DAN MESAJ

Yapılan olağanüstü kongre sonrası Amedspor sosyal medya hesapları üzerinden Van Spor’u kutladı. “Yapılan Olağanüstü kongre ile göreve seçilen Van Spor FK’nin yeni başkanı Erol Temel’i ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni sezonda Van Spor FK camiasına başarılar dileriz” diye mesaj atan Amedspor’a Van Spor da kayıtsız kalmayarak, “Yolun sonu şampiyonluk olsun” mesajıyla teşekkür etti.