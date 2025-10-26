Taraftarlar, geçtiğimiz yıl Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’i unutmadı. “Kadın yaşamdır, yaşam susturulamaz” yazılı pankart ve Rojin’in fotoğrafı, tribünlerde uzun süre alkışlarla karşılandı.

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Van’ın Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. O günden bu yana kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen birçok sivil toplum örgütü, Rojin’in adını yaşatmak için etkinlikler düzenliyor.

Diyarbakır’daki maçta tribünlerden yükselen sessiz ama güçlü mesaj, hem Rojin’in anısını yaşattı hem de kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın simgesi oldu.

Sahada futbol mücadelesi sürerken, tribünlerdeki bu duyarlılık, sporun bir kez daha sadece skor değil, toplumsal vicdanın sesi olduğunu gösterdi.