Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, partilerinin tarım, gıda ve hayvancılık politikalarından söz etti.

Bölgede tarım ve hayvancılığın daha çok yapıldığını belirten Demiröz, "Devletin birliği ve büyümesi için kucaklaşmamız gerekiyor. Tarım politikalarında birlikte üretim modeli derken, bu birliktelik başka sanayi dalları ile birlikte olacak. Her şeyin başı birlikte olmaktır. Tarım politikalarını 81 ilde çiftçi, besici ve üreticiyle planlayıp gıda ve tarım ithalatını bitirelim istiyoruz. Bunları gittiğimiz her yerde konuşuyoruz."

Demiröz, sürekli üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinlemeye önem verdiklerini dile getirdi.

Toplantıya, Van'ın yanı sıra Hakkari, Siirt, Şırnak Bitlis, Muş ve Ağrı'dan teşkilat üyeleri katıldı.