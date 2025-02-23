Amed Sportif Faaliyetler evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Melih Kurt, Serdar Soydan ve Tuncay Ercan
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 64 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil (Dk 71 Doğan Can Savaş), Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Poko (Dk 71 B. Lourenço), Adekanye, Çekdar Orhan, Okay Aydın, Moreno (Dk 77 Mert Miraç Altıntaş), Keita (Dk 71 Fernando)
YENİ MALATYASPOR: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Muhammed Göktürk Gök (Dk 67 Osman Katipoğlu), Furkan Söyler, (Dk 80 Murat Şamil Güler) Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 68 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Garip, Emircan Bayraktar, Umut Tanış, Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu)
GOLLER: Dk 14 Çekdar Orhan, Dk 29 ve 38 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KART: Dk 54 Emircan Bayrakdar (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar, Fernando (Amed Sportif Faaliyetler) Emircan Bayrakdar, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatyaspor)
Amed Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 4-0 yendi.
14'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'a karşı Çekdar Orhan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
29’uncu dakikada ev sahibi ekip, Daniel Moreno'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.
38'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Daniel Moreno, kendisinin 2 takımının 3'üncü golünü attı. Maçta skor 3-0 oldu.
İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Keita'nın attığı golle maçta 4-0 öne geçti.
54'üncü dakikada gole giden Ömer Bayram'a faul yaparak düşüren Emircan Bayrakdar kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeni Malatyaspor, kalan dakikalarda 10 kişiyle mücadelesini sürdürdü.
Karşılaşma 4-0 tamamlandı.