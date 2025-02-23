Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, saat 12.30’da başladı. Festivale katılanlar, gün boyu doyasıya eğlendi. Kayakseverler pistte hünerlerini sergilerken, çocuklar ve aileleri kızak keyfi yaşadı. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda çeşitli ikramlar dağıtıldı, yerel sanatçılar sahne alarak festivale ayrı bir coşku kattı. Kış turizmine katkı sunmak için düzenlenen etkinliği yoğun katılım oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, festivalin geleneksel bir hal aldığını ve yıl geçtikçe daha renkli görüntülere sahne olduğunu vurguladı. Özellikle katılımcıların keyifli vakit geçirdiğini belirten Taşdemir, çocukların festivale ayrı bir renk kattığına dikkat çekti.