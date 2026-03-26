Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona; Bitlis, Muş, Van ve Hakkari illerinden 8 okuldan toplam 24 öğrenci katıldı. Yarışmada öğrencilere 8 danışman öğretmen eşlik etti. Genç aşçı adaylarının hünerlerini sergilediği yarışmada jüri heyeti, hazırlanan yemekleri lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirdi. Türk mutfak kültürünü tanıtmayı ve mesleki eğitimi desteklemeyi amaçlayan organizasyon, farklı kültürlerin mutfak mirasının bir araya geldiği renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışma sonucunda genel klasmanda bronz kupa Muş Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin olurken, gümüş kupa Van Edremit Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildi. Şampiyonluk ise ev sahibi Bitlis Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin oldu.

Dereceye giren okulların ödülleri Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kara ve davetliler tarafından takdim edildi.

Şampiyon olan okul, Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Yarışma boyunca öğrencilerin hazırladığı yöresel ve modern lezzetler büyük beğeni toplarken, etkinlik gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.