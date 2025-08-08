Van’ın İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi’nde, PTT karşısında Altus Kurumsal Beyaz Eşya Mağazası hizmete açıldı. Açılış törenine Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Dernek Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun yanı sıra iş insanları ve davetliler katıldı. Mağaza Van halkına beyaz eşya ve elektronik ürünlerde geniş bir yelpaze sunuyor.

Mağazanın açılış töreninde konuşan iş insanı Zahir Kandaşoğlu, Altus’un uluslararası bir marka olarak Van’da hizmete açılmasının önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün burada, şehrimize değer katan bir mağazanın açılışını yapmak için bir aradayız. Bizim en büyük dileğimiz, gençlerimizin iyi işlerle uğraşması, yanlış yollara sapmaması ve istihdam alanlarının çoğalmasıdır. İlimizde yaşanan bazı olumsuzlukları hiçbirimiz istemiyoruz. Herkesin çalışarak, gayret ederek kendine yakışır bir hayat sürmesini arzuluyoruz. Bu uluslararası markanın açılışı, şehrimiz için önemli bir adım. Allah hayırlı ve bol kazanç nasip etsin.”

Açılışın ardından, Fatih Akdeniz ve diğer mağaza yetkilileri, davetlilere yeni mağazayı gezdirerek ürünler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.