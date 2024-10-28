Almanya'nın Sert Vize Politikası

Özellikle, Türkiye, Çin ve Fas'tan gelen vize başvurularında, itiraz hakkının 2025 yılına kadar askıya alındığı duyuruldu. Bu durum, Türk vatandaşlarının vize reddi durumunda itiraz etme şansını tamamen ortadan kaldırarak, mevcut vize politikalarının daha da sıkılaşmasına neden oldu. Almanya'nın bu sert uygulaması, Schengen bölgesindeki vize sisteminin yeniden şekillenmesine yol açarken, Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlıyor.

İtiraz Sürecinin Uzatılması

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, vize başvurularında itiraz süreçleri, 30 Haziran 2025'e kadar durduruldu. Bu durum, özellikle Türk vatandaşları için, vize başvuruları reddedildiğinde hiçbir gerekçe göstermeden itiraz etme haklarının kalmadığı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada da benzer bir durumun geçici olarak uygulandığı belirtilmişti. Ancak şimdi, bu uygulamanın bir yıl daha uzatılması, Türk vatandaşlarının vize başvuru süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları artırıyor.

Vize Başvuru Süreçlerinin Hızlandırılması Amaçlanıyor

Almanya, vize başvuru merkezlerinde yaşanan yoğun talep karşısında süreçleri hızlandırmak amacıyla bu kararı aldığını açıkladı. Pandemi sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte, vize başvurularında artan talep, randevu almak isteyenlerin aylarca beklemesine yol açtı. Almanya, itiraz süreçlerini askıya alarak, başvuru işlemlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Ancak bu durum, Türk vatandaşlarının vize reddi sürecinde adeta bir çıkmaza girmesine sebep olarak, vize başvurularında daha fazla kısıtlamaya yol açıyor.