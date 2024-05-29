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2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. hafta maçları başlıyor ve Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletinde dört önemli maça çıkacak. İlk rakip Almanya! Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. Almanya-Türkiye voleybol maçını kaçırmamak için izleme linkini takip edin. Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Almanya-Türkiye Milletler Ligi 2. hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba 22:30'da başlayacak. Almanya-Türkiye voleybol maçını canlı izlemek için şimdi linke tıklayın! ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Almanya-Türkiye voleybol maçını canlı izlemek için hemen linke tıklayın! ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22:30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03:30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21:00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23:00 / ABD-Türkiye

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