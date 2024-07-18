TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda konuşan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, isim vermeden Van Spor FK'yı örnek gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Van Spor'un bu yıl yaşadığı olaylardan sadece bir tanesini örnek gösteren Ali Koç, TFF'nin tarih boyunca en kötü yönetildiği dönem olduğunu söyledi.

VAN SPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

Ali Koç, “…Geçen sezon çok enteresan bir şey oldu. Pek çok şaibeli maç oynandı. Mesela bir takım şampiyonluk maçına çıkarken rakibi sahaya U19 takımıyla çıktı. Bir diğer şampiyonluk adayı takım bu durumu protesto etmek için sahadan çekildi” ifadelerini kullandı.