Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Ali İhsan Körpeş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1980 Çorum/İskilip'te doğdu. İlk ve Orta düzey eğitimini aynı ilçede tamamladı. Laboratuvar Önlisans Programı ve İktisat Fakultesi Çalışma Ekonomisi-Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinden mezun oldu.2002 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İzmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde göreve başladı. 2009 yılından itibaren AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde farklı kademelerde görev aldı.

Mesleki Deneyimler:

Eğitmenlikleri:

- Toplum Afet Gönüllüsü Eğitmenliği

- Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitmenliği

- Doğada Arama Kurtarma (Yaz ve Kış) Eğitici Eğitmenliği

- Çığda Arama Kurtarma Eğitmenliği

- İlkyardım Eğitmenliği

- AFAD İnsani Yardım ve Psikososyal Destek Kapasite Gelistirme Çalışma Grubu Komisyon Üyeliği

- İnsani Yardım ve Psikososyal Destek Eğitici Eğitmenliği

Katıldığı Başlıca Görev ve Tatbikatlar Görevler:

- 2020 İzmir Depremi Kurtarma ve Saha Koordinasyonu

- 2014 Soma Maden Kazası Kurtarma ve Olay Yeri Yonetimi

- 2011 Van Depremleri

Başta olmak üzere meslek hayatı boyunca 200'ü aşkın kurtarma görevi,

Tatbikatlar;

07.11.2017 INSARAG Ulusal Akreditasyon Sınavı

18.10.2010 NATO Avrupa Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde, Güneydoğu Avrupa Güvenlik İşbirliği Yönlendirme Grubu kapsamında başlatılan, Kentsel Arama Kurtarma Timleri (USAR) projesi çerçevesinde Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Moldova ve Sırbistan arama ve kurtarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen “2010 İzmir Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı”

24.11.2009 DAFYAR Ortak Tatbikatı başta olmak üzere 20 yi aşkın tatbikatın organizasyon ve icrasında görev almıştır.

İçişleri Bakanlığımızın 29/12/2020 tarih ve 181939 sayılı oluru ile Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak ataması yapılmış, 06/01/2021 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.