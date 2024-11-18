Van’da kesin korunacak hassas alan ilan edilen Engil – Dilkaya Deltasında acil kapsamlı müdahalenin yapılması gerektiğine dikkat çeken Vangölü Aktivistleri, çok sayıda kuş türü ve canlının yaşam alanı için çözüm istiyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi;

“19 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyunu aydınlattığımız Engil – Dilkaya Deltasının yok olma tehlikesi geçici çözümlerle önlenmişti. Fakat bugün elimize ulaşan görüntülerde problemin daha da kötü şekilde yeniden oluştuğu ve göletin deltayı kurutacak şekilde doğrudan göle aktığı görülüyor. Van'da 'kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Dönemeç Sazlıkları (Engil – Dilkaya Deltasındaki) doğa katliamına acil kapsamlı müdahalede bulunmamız gerekiyor. Hem ilimizin hem de yeryüzünün en güzel yerlerinden olan Engil – Dilkaya höyüğü ve sulak alanı yüzlerce farklı kuş türüne ve canlıya yaşam alanı iken ne yazık ki köylülerin önceki yıkıcı müdahalelerden dolayı zaman geçtikçe korunması zor bir hale dönüşüyor.”

‘ELİMİZDEN GELEN TÜM GÖNÜLLÜ HİZMETE HAZIRIZ’

Deltayı ziyaret edenler tarafından yapılan çekimlerde de tahribatın görüldüğünü vurgulayan aktivistler, deltaya yapılacak müdahalede sivil toplum kuruluşu olarak gönüllü hizmete hazır olduklarını belirtti.

Aktivistler tarafından yapılan çağrının devamında şu sözlere yer verildi;

“Doğaseverlerin çekmiş olduğu görüntüler büyük bir facianın yaşanmaması için çok az zamanımızın kaldığını gösteriyor. Daha önce başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kurumlar eliyle taş dökülerek kapatılan alanın hemen yan bölgesinin yeniden açılması yapılacak işlerin külfetini arttırıyor. Bu yüzden öncelikle köylüler eliyle gölet içerisinde açılan noktaların tamamıyla kapanması ve suya doğal olan makul bir yol açılması gerekiyor. Bölge için yıkım sayılacak bu problem için kurumların yetkisi olsun ya da olmasın ivedi müdahale etmesi gerekiyor.”