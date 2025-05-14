Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Turunda Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor FK eşleşmişti. Takımlar ilk maçta Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi ve mücadele 2 – 2 eşitlikle tamamlandı.

Bu maçın rövanşı 16 Mayıs Cuma günü Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanacak. Motolux 68 Aksarayspor, 8 Mayıs günü sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Bu ceza nedeniyle 16 Mayıs’ta oynanacak Motolux 68 Aksarayspor – Artı Değer Van Spor FK maçı seyircisiz oynanacak.

PFDK’DAN MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR’A CEZA

PFDK, Motolux 68 Aksarayspor’a ceza verdi. PFDK kararında; “Motolux 68 Aksarayspor Kulübünün, 08.05.2025 tarihinde oynanan Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediye Spor A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon için ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 Resmi Müsabakayı Kendi Sahasında Seyircisiz Oynama ve 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Motolux 68 Aksarayspor Kulübü görevlisi Hıfsı Peker’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Motolux 68 Aksarayspor Kulübü görevlisi Hıfsı Peker’in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Motolux 68 Aksarayspor Kulübü sporcusu Alim Harlak’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 5.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.