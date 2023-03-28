Türkiye seçimler için son düzlükte...

AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

6 bin 25 aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmelerine geldi.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları başladı.

Yüz yüze mülakat yapılacak

Komisyon başkanlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantı gerçekleşti. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakat da yapılacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek.

Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak.

Aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da

Listeler 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Seçim beyannamesi 11 Nisan'da açıklanacak

AK Parti'nin seçim beyannamesi için de geri sayım başladı. Edinilen bilgiye göre; beyanname 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı ile açıklanacak.

Öncelik deprem bölgesi

Yeniden revize edilen beyannamenin ilk ve en önemli başlığı ise deprem olacak.

Beyannamede en çok önem verilen başlıklardan bir diğeri de ekonomi. AK Parti kurmayları, ekonomi başlığı üzerinde çalışıyor.

Ekonomide atılacak yeni adımlar beyannamede tek tek anlatılacak.

Ensonhaber