AK Parti, yerel seçimlerin ardından teşkilatlarda başlattığı değişim süreciyle birlikte yenilenme adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yeni atanan il başkanları, teşkilatlarıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu değişikliklerle AK Parti, halkın beklentilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu yenilenme süreci, partinin gelecekteki stratejilerini de şekillendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişim sinyali vermişti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız." sözleriyle değişim mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı, değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

AK Parti MYK'sı bugün, "değişim" ana gündemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı.

Toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.

Zirvenin ardından AK Parti'de il başkanları için değişiklik kararı alındı. 7 ilde il başkanları değişti.

İl başkanları değişen iller

O iller şu şekilde sıralandı;

"Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan , Afyonkarahisar...."

Ak Parti'de Yenilenme Süreci

Ak Parti, yerel seçimlerin ardından teşkilatlarda başlayan değişim süreci ile birlikte yenilenme adımlarını atmaya devam ediyor. Yeni atanan il başkanları, teşkilatlarıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Bu değişimlerle birlikte AK Parti, halkın beklentilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki bu yenilenme süreci, partinin gelecekteki stratejilerini de şekillendirecek.