AK Parti Van İl Başkanlığı kongreye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Van İl Başkanı Güray, aday olmayacağını dile getirirken; “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin elini daha da güçlendirmek adına yeni süreçlerin bir başlangıç olması arzusu ile iki yıla yakındır görev yaptığım Van İl Başkanlığı görevi için önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı beyan ederim” dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Güray, yaptığı açıklamada; “Saygıdeğer hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım; yaklaşık iki yıldır milletimizin bağrından çıkan AK Partimizde davamız adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görev yapmaktayız. Atandığımız günden bu yana yaşadığımız hızlı süreçler ile birlikte kongremizi yapmaya fırsat bulamadan iki seçim atlattık. Davamızın bayrağını hep ileriye taşımak için elimizden geleni gecesiyle gündüzüyle durmadan canla başla icra ettik. Cumhurbaşkanımızın hem ülkemizde hem dünyada liderlik yaptığı bir dönemde ona yol arkadaşlığı yapma şerefine nail olduk. Ömrümüz yettiğince de her zaman liderimizle beraber olacağız, yolunu yol bileceğiz” diye kaydetti.

“ADAY OLMAYACAĞIMI BEYAN EDERİM”

Kongrede aday olmayacağını belirten Güray; “Van gibi stratejik açıdan önemli bir yere sahip olan serhad şehrimizin il başkanlığı görevini yaparken her zaman zorluğun ve üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olduk. Van’da bu güne kadar görev yapmış en genç il başkanı olarak bu şuurla hareket ettik, Elhamdülillah. Kimsenin gönlünü kırmadan, gönül köprüleri kurarak halkımızla iç içe olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin elini daha da güçlendirmek adına yeni süreçlerin bir başlangıç olması arzusu ile iki yıla yakındır görev yaptığım Van İl Başkanlığı görevi için önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı beyan ederim” ifadelerini kullandı.

“HER AYRILIK YENİ BİR BAŞLANGICA YELKEN AÇMAKTIR”

Güray açıklamasında şunları söyledi; “Her ayrılık yeni bir başlangıca yelken açmaktır. Koltuklar geçici, duruşlar kalıcıdır. Şimdiye kadar birlikte çalıştığımız her kademede görev alan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca yakın ilgi ve alakalarından dolayı bize desteklerini esirgemeyen memleketimizin kadirşinas halkına, kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Baki olan kubbede hoş bir sada bırakmaktır düsturuyla çıktığımız yola her koşulda devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin emrinde olacağız. 25 Ocak 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz kongremize tüm halkımızı, Partimize gönül veren tüm yol arkadaşlarımızı davet ediyorum. Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor ve görevi devralacak dava arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Saygılarımla…”