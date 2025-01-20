Olası afet durumlarında yürütülen faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, ayni ve nakdi yardımlarla beraber afetlerden sonra ihtiyaç sahiplerine maddi manevi destek sağladıklarını belirtti.

İAŞE-İBADET VE SOSYAL DESTEK

Ulusal Afet Planı ile beraber Türk Kızılay’ın afet durumlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Yeltekin, “Ulusal Afet Planı diye bir çerçeve var. Bu plan kapsamında afetzedelerin barınma ihtiyacını AFAD sağlayacak, olası bir afet anında Türk Kızılayı ise yiyecek ve içecek gibi iaşe-ibate görevleri ile beraber sosyal destek sağlama görevlerini sağlayacak. Bizler de Türk Kızılay Van İl Şubesi olarak herhangi bir afet durumunda bölgede ilk yer alacak kişiler oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AFET ANINDA KEŞİF YAPIP İHTİYAÇLARI BELİRLİYORUZ”

Van’da ya da ülke genelinde meydana gelebilecek olası bir afet durumunda bölge keşfi yaptıktan sonra, ihtiyaca yönelik çalışmaların yapıldığını ifade eden Ahmet Ferhat Yeltekin, “Afet bölgesinde yerinde keşifler yapıp, ihtiyaçları belirliyoruz. Böylece afetin şiddetinin ne boyutta olduğunu raporlayarak hem profesyonel ekipler için ön hazırlık yapmış oluyoruz, hem de Türk Kızılay Afet Koordinasyon Merkezine gerekli bilgileri aktararak çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

MOBİL AŞ EVİ

Türk Kızılay Derneği’nin Van İl Şubesi’nin mobil aşevinin de olduğunu belirten Yeltekin, “Van İl Şubesinin bir mobil aşevi var ve bizler olası bir afet durumunda ilk olarak çorbaları kaynatarak vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Böylece afetzedelere yalnız olmadıklarını ve devletin tüm imkanlarıyla onların yanında olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlarla beraber afet sürecini başlatmış oluyoruz. İlk önce gönüllü ekiplerle olay yerinde bulunuyoruz, ardından ise profesyonel ekipler afetin boyutuna göre tam donanımlarla şekilde bölgede yer alıyor.” diye konuştu.