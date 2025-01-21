25 Ocak Cumartesi günü 8. Olağan Kongre öncesi il başkanlığına aday olmayacağını belirten Emre Güray’ın ardından gözler yeni il başkanının kim olacağına çevrildi.

Edinilen son bilgilere göre Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlaması beklenen kongrede Abdulahat Arvas’ın il başkanı olarak ilan edileceği öğrenildi.

Daha önce Van Milletvekilliği de yapan Arvas, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde de AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.