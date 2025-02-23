AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi başladı.

Türkiye geneli binlerce kişinin başvuru yaptığı MKYK listesine Van'dan da aralarında yeni ve eski milletvekilleri, eski belediye başkanlarında bulunduğu 20'den fazla kişi başvuru yapmıştı.

Genel Merkezde oluşturulan heyet bu isimler arasında eleme yaptı ve uygun gördükleri isimleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Başkan Erdoğan'da bu isimler arasında 4 Vanlı isme görev verdi.

İstanbul'da İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve akabinde AK Parti'ye geçen Vanlı Seyithan İzsiz, MKYK asil listesinde yer alan tek Vanlı oldu. AK Parti'nin geçmiş dönemlerinde de MKYK üyeliği yapan, Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı olan Ömer Arvas ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak genel merkezde görev yapan Harun Çelik ise MKYK yedek listesinde yer aldı. Geçtiğimiz dönemde de Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapan Zahir Soğanda ise 8. Olağan Büyük Kongre'de MDK asil listesinde yer alacak.

Seyithan İzsiz kimdir?

Seyithan İZSİZ 1976 Van - Çatak doğumludur. İş İnsani ve Siyaset Bilimcidir. Evli ve 3 Çocuk Babasıdır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamlayan Seyithan İZSİZ Yüksek Lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapmıştır.

Ailesinin ekonomik sıkıntılarından dolayı çok küçük yaşlarda iş hayatına başlayan İZSİZ'in çok meşakkatli bir hayat geçmişi vardır. Kendisi şirketini kurmadan önce en son PİZZA HUT ve DOMİNOS PİZZA gibi Uluslararası Şirketlerde Restoran Müdürü ve Bölge Müdürü pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. Çekirdek ailesinin kalabalık oluşu ve hanesinin en büyük erkek çocuğu olmasının getirdiği sorumluluk ile, Bugün Dünya'nın 150 noktasında satış ofisleri ve kendi alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından olan DELTA HOLDİNG'in Kurucusu olmuştur. 2007 yılında T.B.M.M. Dergisi tarafından yılın kurumu, 2015 yılında DELTA DELUXE Projeleri ile yılın projesi ve en son 2021 yılında DELTA DUBAİ TOWER'S WATERPARK Projesi ile yılın en iyi Karma Konut Projesi Ödüllerini almıştır.

İş Hayatının yanı sıra Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Aktif Rol alan Seyithan İZSİZ Van Federasyonu Başkanlığı Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu - Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği Vazifesinde bulundu. 2014 yılında Beylikdüzü ve İ.B.B. Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İZSİZ, 2 Dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yrd. 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmıştır.

Ömer Arvas kimdir?

20 Mart 1988 İstanbul doğumlu olan Ömer Arvas aslen Vanlıdır. Evli ve iki çocuk babası olan Arvas İngilizce bilmektir.

EĞİTİM

2010 yılında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümünden mezun olmuştur. Bitirme tezi olarak “Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Kullanımı ve AK Parti Örneği (İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri)” başlıklı çalışmayı tamamlamıştır.

2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar bölümünde yazdığı ’AK Parti Döneminde Avrupa Birliği İle İlişkiler’ başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

İŞ HAYATI

2011’de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığında göreve başlayan Ömer Arvas, 2015’te AK Parti’nin resmi yayın organı olan Türkiye Bülteni dergisinin yazı işleri müdürü oldu.

2016-2021 yılları arasında AK Parti Sosyal Medya Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri, 2017 Anayasa Referandumu, 2018 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ve 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Seçim Kampanyalarında Dijital Medya Koordinatörlüğü görevini yapmıştır.

Ayrıca bu seçim kampanyalarında açık hava, televizyon, gazete ve radyo mecralarının medya planlamalarını organize etmiştir.

SİYASİ HAYATI

2008 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nda siyasi hayatına başlayan Ömer Arvas 2021 yılında AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan yardımcısı olmuştur.

AK Parti Dijital Medya yönetimi görevini yürüten Arvas aynı zamanda 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri Seçim Kampanyası ekibinde yer almaktadır.

81 il AK Parti Teşkilatları, Bakanlıklar, kamu kurumları, belediyeler, TÜGVA ve diğer birçok STK’ya Dijital Medya Okur Yazarlığı ve Dijital Medya Kullanımı konulu başlıklarda eğitimve seminerler vermiştir.

Harun Çelik kimdir?

1987 Van Erciş doğumlu Harun Çelik, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 2011-2015 yılları arasında mühendislik alanında proje müellifliği, müşavirliği, yapı denetim ve yapı laboratuvarı alanlarında hizmetler verdi.

Erciş Morgedik Barajı, Alanya İlksan Ananas Otel, Erciş Sönmez AVM, Erciş Şeker Fabrikası Camisi, Bursa Halk Kütüphanesi, Sakarya Devlet Hastanesi, Erciş Jandarma Binası, Malatya SGK Lojmanları ve Van’daki TOKİ inşaatları gibi birçok önemli projenin sorumluluğunu üstlendi. 2011 Van depreminde bilirkişi, proje ve müşavirlik görevlerinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi İnşaat Fakültesi Temsilciliği, Pamukkale Üniversitesi Genç İMO Başkanlığı ve TMMOB Genç İMO Konsey Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2013-2014 döneminde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erciş Temsilciliği Başkanlığına seçilen Çelik, 2015 yılında da uluslararası bir firmanın CEO görevini üstlendi.

Rahmetli babası Hüsamettin Çelik’in Van Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanlığı, Erciş Şoförler Odası Başkanlığı ile Van’daki aktif sivil toplum çalışmaları sayesinde çocukluk yıllarından bu yana sivil toplum kültürüyle iç içe olan Çelik, sivil toplum ve sosyal-politik çalışmalarını İstanbul’da geliştirerek devam etti.

Yine Türkiye yakın dönem siyasi tarihine ışık tutan ve belge niteliğinde olan Son Demokratlar, Bir Devlet Adamı Fatin Rüştü Zorlu, Tekrar ve Fark, Darbelerle Mücadele Yöntemleri 6, 5. Darbe ile Mücadele Kitabı, Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Kitabı, 3. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Kitabı eserlerinin hazırlanması ve yayına alınması süreçlerinde farklı seviyelerde katkılar sundu.

İstanbul’daki siyasi hayatına AK Parti Sarıyer İlçe Mahalle Başkanlığı, Sarıyer İlçesi Seçim Koordinatörlüğü görevleriyle başlayan Çelik, siyasi çalışmalarını İstanbul, Ankara, Denizli ve Van bölgelerinde sürdürmektedir.

Uluslararası alanda taşımacılık sektöründe faaliyetlerini aktif olarak yürüten Harun Çelik; aynı zamanda hava, kara ve deniz taşımacılığı sektöründe 20 yıllık birikime sahip, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından birinin ortağı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Zahir Soğanda kimdir?

968 yılında Van’ın Özalp İlçesinde doğdum.

Orta ve lise öğrenimimi Van İmam Hatip Lisesinde lise birincisi olarak tamamladım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 27 yıl önce Van merkezde başladığım serbest avukatlık mesleğini halen sürdürmekteyim. Van Belediye Başkanlığı ve Van Bağ-Kur İl Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarının yanısıra birçok özel kuruluşun hukuk müşavirliğini ve avukatlığını yaptım. Van Barosu’nda dört dönem yönetim kurulu üyeliği görevine, bir dönem ise disiplin kurulu başkanlığına seçilerek bu görevlerde bulundum. Van Kent Konseyi kurucu başkanlığı görevini yaptım.

2004 mahalli seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Van Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. Van Belediye Meclisi Başkan 1. vekilliği görevine seçilerek bu görevi icra ettim. Belediye Meclisi’nin birçok komisyonunda başkan ve üye olarak görev aldım.Bu dönemde Van BelediyeBaşkanı Vekili olarak görev yaptım. 22.07.2007 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Van milletvekili aday adayı, Mart 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti Van Belediye Başkan aday adayı oldum. 2009 Van İl Kongresinde partimizin yönetimine seçildim. AK Parti Siyasi ve Hukuki işlerden sorumlu Van İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Van 5. sıra milletvekili adayı oldum. 2014 ila 2017 yılları arasında Ak Parti Van İl Başkanlığı görevini yürüttüm.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana AR-GE Başkanlığında, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde, teşkilat seminerlerinde, seçim işlerinde ve birçok birimde görev yaptım. Partinin birçok organizasyonunda ve mitinglerinde tertip komite başkanı ve üyesi olarak görevler yaptım. AK Parti’nin hukuk müşavirliğini ve avukatlık işlerini üstlendim. HUDER, İlim Yayma Cemiyeti gibi ülke genelinde ve Van’da faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünde ve sosyal projelerde yönetici, üye ve katılımcı olarak görev aldım. Halihazırda İlim Yayma Cemiyeti Van İl Şube Başkanlığı görevini ifa etmekteyim.

Evli ve iki çocuk babasıyım. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmekteyim.

2021 yılından bu yana AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapmaktayım. Bununla birlikte Avukatlık ve Arabuluculuk mesleğini de icra etmekteyim.

Not: Zahir Soğanda'nın biyografisi kendisi tarafından kaleme alınmıştır.