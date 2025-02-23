Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Teşkilatı, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi için yola çıktı. Sabah saat 08:30'da il binası önünde 4 öncü otobüs hareket ederken saat 12:00'da ise eski emniyet kavşağından 18 otobüs hareket etti. Toplamda 22 otobüsten oluşan konvoya partililer özel araçlarıyla da eşlik etti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Ankara'da düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongreye Van'dan binden fazla kişinin katılacağını belirtti.