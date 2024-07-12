Adalar üzerine kurulmuş tek Arap ülkesi Bahreyn'dir.

Bahreyn, Körfez ülkeleri arasında yer alan ve tamamen ada üzerine kurulmuş olan tek Arap ülkesidir. Bahreyn, Basra Körfezi'nde bulunan bir takım küçük adalardan oluşmaktadır.

Bahreyn'in başlıca adaları şunlardır:

Büyük Bahreyn Adası

Muharraq Adası

Sitrah Adası

Nabih Salih Adası

Bahreyn'in coğrafi yapısı, Arap yarımadasındaki diğer ülkelerden farklılık göstermektedir. Tamamen ada yapısına sahip olması, Bahreyn'i bölgedeki diğer Arap ülkelerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

Bahreyn, tarih boyunca önemli ticaret ve kültür merkezi olmuş, stratejik konumu nedeniyle de büyük önem taşımıştır. Günümüzde de Körfez ülkeleri arasında önemli bir ekonomik ve finansal merkez olarak ön plana çıkmaktadır.