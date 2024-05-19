Abdülkerim Bardakçı Neden Oynamadı?

Milli stoper Abdülkerim Bardakçı, sakatlıkları sebebiyle bir süredir futbol sahalarından uzak kalmıştı. Özellikle Süper Lig'in 25. Haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i ağırladığı maçta yer almayan Bardakçı'nın oyun dışı kalışı merak konusuydu ve gerçekler sonunda gün yüzüne çıktı.

Bardakçı'nın Sakatlık Serüveni

Bu sezon adından sıkça söz ettiren 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Toplamda 32 maçta görev alan ve 5 gol atan Bardakçı, son sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu ve ne zaman döneceği belirsizdi.

Sakatlık Sürecinin İncelenmesi

Sakatlık süreci şu şekilde gelişti:

21 Ocak 2024: Trabzonspor maçında sakatlanan Bardakçı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

22 Ocak 2024: İlk tetkikler sonucunda sakatlık teşhisi konuldu.

23 Ocak 2024: Galatasaray Kulübü, Bardakçı'nın tedavisinin 4-6 hafta süreceğini duyurdu.

10 Şubat 2024: Bardakçı, Başakşehir maçında son 15 dakikada sahaya döndü.

Görüldüğü üzere Bardakçı, kısa bir sürede sakatlığından kurtularak sahalara geri döndü. Bu durum, Galatasaray camiası için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Bardakçı'nın Dönüşü ve Katkıları

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray savunmasında önemli bir rol oynuyor. Tecrübesi, yetenekleri ve hava toplarındaki hakimiyeti takıma güven veriyor. Bardakçı'nın dönüşüyle birlikte Galatasaray'ın savunması daha da sağlamlaşacak ve takımın hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle Bardakçı'nın sakatlıktan dönüşü, Galatasaray için büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor.