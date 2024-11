Yani, bir sporcu ciddi bir yaralanma veya teknik bir arıza nedeniyle karşılaşmayı bırakmak zorunda kaldığında bu durumu tanımlar.

İngilizce Çeviri

To be unable to fight (in boxing)

To abandon a competition (in motorsport)

Bu terim, ayrıca mecazi anlamda bunalmak veya zor bir durumda kalmak için de kullanılabilir.