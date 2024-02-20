Kış turizminin etkin olarak yapıldığı birçok kente oranla daha uygun fırsatlar sunan Van, kayak tutkunları için cazip bir kış merkezi haline geliyor.

Bembeyaz kar örtüsüyle, kayağa elverişli kar kalınlığıyla Abalı Kayak Merkezi yol, ekipman ve yemek ücreti şu şekilde;

Kayak takımı 250 lira, Snowboard 250 lira, Kızak 100 lira, Telesiyej-Teleferik (tek çıkış) 20 lira, Köfte ve Sucuk Ekmek 150 lira.

Van’ın şehir merkezine 41 kilometre uzaklıkta yer alan kayak merkezine toplu taşıma aracı bulunmuyor.

Abalı kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlar şahsi araçlarıyla gidebiliyor. Ayrıca Gevaş ilçe merkezine giden, özel halk otobüslerini tercih eden vatandaşlar ise oradan da ticari taksi ile ulaşım sağlayabiliyor.