Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in bu adımının bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Borrell, "Durum tüm üye ülkeler için ciddi endişe kaynağı. İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

AB'nin Gazze konusunda henüz ortak bir tutum oluşturamadığını belirten Borrell, bu konuda bakanlara birliğin hem İsrail hem de Filistin ile ilişkilerini anlatan bir belge ilettiğini ve ortak bir duruş inşa edilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Borrell ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yoğun saldırılarını 262 gündür sürdürdüğünü ve bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 37 bin 626'ya, yaralıların sayısının ise 86 bin 98'e yükseldiğini belirtti. Bu durumun bölgedeki barışı tehdit ettiğine dikkat çeken Borrell, uluslararası toplumun bu konuya daha fazla müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.