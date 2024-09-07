A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada milli takımın sol kanattan gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu, yaptığı ortada Barış Alper kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

87. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, top kaleci Ward'da kaldı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Milli takım 10 kişi kaldı

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takım, Galler deplasmanında ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyunda

Sakatlığını atlatan A Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, 64. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

​​​Emirhan Topçu ilk maçına çıktı

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Galler karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Emirhan mücadelenin 90. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve 8 dakikalık uzatma bölümünde karşılaşmada görev aldı.

Galler'de galibiyet hasreti sürdü

A Milli Takım, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçta da galibiyet özlemini dindiremedi.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle deplasmanda oynadığı 5. maçta 3. beraberliğini aldı. Milli takım, Galler deplasmanında 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Vincenzo Montella: "Kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin de çok kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, Avrupa Şampiyonası sonrasında oyuncuların fizik olarak zorlanmalarının bu karşılaşmayı etkilediğini belirtti.

İtalyan teknik adam, "Maç öncesindeki basın toplantınızda 'Galler ile burada oynadığımız son maçta rakip bizden bir tık daha iyiydi' demiştiniz. Bu maçta sanki bir belki de iki tık daha iyi gözüktü. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gerçekler bu iki maçta bu şekilde biz de farkındayız. Rakip topa sahip olmayı ilk yarıda bizden daha iyi başardı, daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla şut attıklarını da hatırlamıyorum. Mert'in bir kurtarışı var sanırım. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece bir hafta tatil yaptılar. Rakip takımdaki futbolcular daha dinlenmiş geldi. Sebeplerden biri bu, genel olarak ise memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra organizasyonumuzla rakibin oyununa çok fazla izin vermedik. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. İzlanda son olarak İngiltere'yi yenmişti. Tüm bu zorlukların içinde futbolcuları yakından takip ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Bu zorlukların farkındayız, buna rağmen en iyisini yapacağız."

Montella, deplasmanda kaybetmemenin de önemli olduğunun altını çizerek, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Sezonun her bölümünde fiziksel durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Hocalığa başladığım günden bu yana milli takımda ilk iki maçı gol yemeden bitirebilmiştik, sonrasında her maçta gol yemiştik. Amacımız bir ilki başarmaktı, tarihimizde Galler'i deplasmanda hiçbir zaman yenememiştik, bu amaçla sahaya çıktık ama maalesef bunu başaramadık. İkinci yarıda Hakan oyuna girdi ve fark oluşturdu. Nerede oynarsa oynasın fark oluşturur o yüzden Altın Top'a aday listesine girdi. Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli."

İtalyan teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık ama tam o sırada kırmızı kart geldi." yorumunda bulundu.

Montella, "Çok formda bir golcünüz olsa yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edersiniz?" sorusunu, "Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcüyle oynayıp maçı kaybetmemiz mi, yoksa herkesin gol attığı bir takımla kazanarak uzun yıllar şampiyonalarda başarılı olamamış bir takımın üzerindeki yükü atmamız mı sizi mutlu eder?" şeklinde yanıtladı.

Craig Bellamy: "Oyuncularım mükemmel oynadılar"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında sahasında Türkiye ile 0-0 berabere kalan Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, çok iyi oynadıkları bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bellamy, "Oyuncularım mükemmel oynadılar, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da çok iyiydiler ve bunu sahaya yansıttılar. Çok kısa süre birlikteydik ama bana çok güven verdiler. Futbolda her şey planladığınız gibi gitmeyebilir, belki kazanamazsınız, kendimi en kötüsüne de hazırlamıştım ama iyi bir başlangıç oldu. Bu takımın geleceği için ümitliyim. Sahaya odaklandık. Türkiye'nin maçlarını analiz etmek bana faydalı oldu, onların güçlü ve zayıf taraflarını oyuncularıma aktardım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama geleceğe çok umutlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bellamy, Galler ile ilk maçına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu görev için çok emek verdim ve çok hazırlıklıydım. Türkiye çok iyi bir rakipti, Montella mükemmel bir hoca, Türkiye'ye karşı oynamak mükemmeldi. Bizim için zor bir akşam olduğunu biliyorduk. Bugün forvetimiz Moore sakatlandı, durumunu net bilmiyorum, umarım Karadağ maçını kazanırız." şeklinde konuştu.