Van bir kez daha önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. Gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı, bu yıl 25 – 28 Eylül tarihleri arasında Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

YÖRESEL TATLAR VAN’DA YARIŞACAK

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler, 25 Eylül tarihinde kapılarını açacak olan Van’daki fuarda bir araya gelecek. Bir birinden lezzetli ürünlerin görücüye çıkacağı fuara binlerce kişinin katılım sağlaması bekleniyor. Ayrıca alanında uzman şeflerin de yine fuara katılarak tadım yapması planlanıyor.

RENKLİ ETKİNLİKLER VE SÜRPRİZLER

25 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında Van Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nın renkli etkinlikler ve sürprizlere sahne olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıldan daha kapsamlı bir şekilde düzenlenecek olan fuar, Eylül ayının son haftasında gastronomi tutkunlarını da Van’da bir araya getirecek.

Birçok ilden yöresel tatlar Van’da beğeniye sunulacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenecek fuara birçok kurum da destek verecek.

Söz konusu fuar için şimdiden hazırlıklara başlandı.