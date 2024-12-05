Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında dün akşam Bursaspor ile Artı Değer Van Spor FK karşılaştı. İzleyenleri futbola doyuran ve büyük heyecana sahne olan maçta gülen taraf, penaltı atışları sonrası Artı Değer Van Spor FK oldu.

Normal süresi 2 – 2 berabere biten maçta uzatmalara gidildi. İki uzatma devresinde de skor değişmeyince, tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Heyecanın üst seviyelere çıktığı penaltı atışlarında Artı Değer Van Spor FK rakibini 7 – 6 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupasında 5. Tura yükselen taraf oldu.

16 MAÇLIK SERİYİ BOZDU

3. Lig 1. Grup’ta lider durumda bulunan Bursaspor, bu sezon lig ve kupa maçlarında ilk mağlubiyetini Artı Değer Van Spor FK’den aldı. Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda penaltı atışları sonucu Van Spor FK’ye mağlup olunca 16 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

TEBRİK YAĞDI

Artı Değer Van Spor FK’nin kupada tur atlaması Van’da büyük sevinçle karşılandı. Birçok isim, sosyal medya hesabından Artı Değer Van Spor FK’yi tebrik eden mesajlar paylaştı. Siyasilerden derneklere, vatandaştan kurum temsilcilerine kadar pek çok paylaşım ile Artı Değer Van Spor FK’nin üst tura çıkması tebrik edildi.

Hem Van’dan hem il dışından çok sayıda tebrik alan Artı Değer Van Spor FK, aynı zamanda sosyal medyada dün gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.